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Яремчук - найкращий гравець матчу Валенсія - Вільярреал

Яремчук отримав найвищу оцінку за матч із Вільярреалом
Сьогодні 09:25 177 0
Яремчук - найкращий гравець матчу Валенсія - Вільярреал
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У межах 19-го туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома обіграла Вільярреал.

Форвард господарів Роман Яремчук відіграв 70 хвилин та отримав найвищу оцінку - 8,2 від WhoScored. Таку ж оцінку отримав автор двох реалізованих пенальті Пепелу.

Український нападник забив гол, завдав 2 удари в площину воріт, провів 2 вдалі обведення з 2, втратив 1 гольовий момент, зробив 22 дотики до м’яча, віддав 7 точних передач з 11 (64%), виграв 3 верхові дуелі з 3, двічі сфолив, 7 разів втратив м’яч, 1 раз його виніс та двічі відібрав.

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