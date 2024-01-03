Яремчук - найкращий гравець матчу Валенсія - Вільярреал

Яремчук отримав найвищу оцінку за матч із Вільярреалом

Джерело - Чемпіон.

У межах 19-го туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома обіграла Вільярреал.

Форвард господарів Роман Яремчук відіграв 70 хвилин та отримав найвищу оцінку - 8,2 від WhoScored. Таку ж оцінку отримав автор двох реалізованих пенальті Пепелу.

Український нападник забив гол, завдав 2 удари в площину воріт, провів 2 вдалі обведення з 2, втратив 1 гольовий момент, зробив 22 дотики до м’яча, віддав 7 точних передач з 11 (64%), виграв 3 верхові дуелі з 3, двічі сфолив, 7 разів втратив м’яч, 1 раз його виніс та двічі відібрав.