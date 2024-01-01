Сантос підписав колишнього хавбека Дніпра

У середині грудня хавбек отримав статус вільного агента

Бразильський Сантос підписав 33-річного атакувального хавбека Жуліано, відомого в Україні за виступами у складі Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Сантоса.

Контракт із ветераном підписаний на 12 місяців та містить опцію пролонгації на аналогічний термін.

У Сантос, який сезон-2024 проведе в бразильській Серії В, Жуліано перейшов на правах вільного агента, оскільки ще у середині грудня залишив Корінтіанс.

Нагадаємо, що Жуліано є найдорожчим футболістом в історії Дніпра. Цьому клубу, який наразі не веде спортивної діяльності, бразилець у січні 2011 року обійшовся у 11 мільйонів євро. Через три з половиною роки хавбек пішов у Греміо за 6 мільйонів євро, а загалом зіграв за "Дніпро" 103 матчі (18 голів, 17 асистів).