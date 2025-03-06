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Центровий Черкаських Мавп визнаний MVP Суперліги у лютому

Олександр Булава — 6 березня 2025, 13:59
Центровий Черкаських Мавп визнаний MVP Суперліги у лютому
Андрій Агафонов
ФБУ

Найкращим гравцем лютого у Суперлізі визнано 38-річного центрового Черкаських Мавп Андрія Агафонова.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Лідер Мавп продемонстрував стабільну гру та в трьох зіграних матчах лютого в середньому набирав 19.0 очка, 8.0 підбирання та 3.0 передачі при 77% реалізації двоочкових та 50% реалізації триочкових кидків.

Агафонов допоміг черкасцям повернутися в трійку найкращих турнірної таблиці Суперліги з позитивним балансом перемог та поразок (12-11).

На нагороду претендували 8 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням уболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань – ФБУ.

Результати голосування

Андрій Агафонов - 10 балів
Станіслав Тимофеєнко - 9 балів
Степан Лесик - 3 бали
Максим Сандул - 3 бали
Андрій Хохоник - 2 бали

Нагадаємо, напередодні Дніпро переграв Кривбас у матчі Суперліги.

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