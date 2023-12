Тоттенгем має намір підписати нового центрального захисника в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Шпори" вже почали переговори з Дженоа щодо центрбека Раду Дрегушина та готовий зробити першу усну пропозицію, щоб футболіст міг приєднатися до команди вже наступного тижня.

Пріоритетним варіантом залишається Жан-Клер Тодібо з Ніцци, але цей трансфер може затягнутися.

