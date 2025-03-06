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Мілан визначився з майбутнім сербського нападника

Олександр Булава — 6 березня 2025, 13:33
Мілан визначився з майбутнім сербського нападника
Лука Йович
Мілан

Форвард Мілана Лука Йович влітку покине клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт 27-річного шведа розрахований до 30 червня 2025 року. Клуб прийняв рішення не продовжувати угоду.

У поточному сезоні нападник взяв участь в 12 матчах в усіх турнірах, відзначившись жтрьома голами. Трансферна вартість форварда оцінюється у 4 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Йовичем цікавився турецький Галатасарай та Рома. Однак до укладення угоди справа не дійшла, оскільки гравець вирішив залишитись у міланському клубі.

Нагадаємо, що напередодні Мілан оголосив про продовження контракту з лідером команди нинішнього сезону.

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