Мілан визначився з майбутнім сербського нападника
Лука Йович
Мілан
Форвард Мілана Лука Йович влітку покине клуб на правах вільного агента.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Контракт 27-річного шведа розрахований до 30 червня 2025 року. Клуб прийняв рішення не продовжувати угоду.
У поточному сезоні нападник взяв участь в 12 матчах в усіх турнірах, відзначившись жтрьома голами. Трансферна вартість форварда оцінюється у 4 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Йовичем цікавився турецький Галатасарай та Рома. Однак до укладення угоди справа не дійшла, оскільки гравець вирішив залишитись у міланському клубі.
Нагадаємо, що напередодні Мілан оголосив про продовження контракту з лідером команди нинішнього сезону.