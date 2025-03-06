Підручний: Важко оцінювати форму через травму

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свою форму перед стартом 7-го етапу Кубку світу, який відбудеться в Нове-Место.

Цитує біатлоніста Sport.ua.

"Справи добре. Готуємось до наступних етапів Кубку світу. Важко оцінювати, у якій формі зараз перебуваю, оскільки була травма. Тому побачимо на наступних змаганнях, у якій формі я перебуваю, але почуваюсь загалом добре і сподіваюсь, що все буде добре.

Пошкодження руки? Дискомфорт ще трохи відчувається, але сподіваюсь, що найближчим часом це пройде. Звичайно, що ця травма дуже сильно вплинула на результати на чемпіонаті світу, адже це заважало повноцінно змагатися", - сказав Підручний.