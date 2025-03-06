Суперкомп’ютер назвав фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta Analyst вирахував головного фаворита на перемогу в турнірі за підсумками перших матчів 1/8 фіналу.

Про це йдеться на сайті статистичного порталу.

На першому місці перебуває англійський Ліверпуль, чиї шанси на успіх оцінюються у 26%. Далі йде іспанська Барселона (17,3%) та міланський Інтер (15,5%).

Водночас Арсенал Олександра Зінченка та Реал Андрія Луніна розташувались на четвертій та п'ятій сходинці відповідно.

Майже немає шансів на перемогу у турнірі в Баєра Артема Степанова та Бенфіки Анатолія Трубіна – 0,6% та 0,5%.

Напередодні визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів.

З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.