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Суперкомп’ютер назвав фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 6 березня 2025, 12:56
Суперкомп’ютер назвав фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta Analyst вирахував головного фаворита на перемогу в турнірі за підсумками перших матчів 1/8 фіналу.

Про це йдеться на сайті статистичного порталу.

На першому місці перебуває англійський Ліверпуль, чиї шанси на успіх оцінюються у 26%. Далі йде іспанська Барселона (17,3%) та міланський Інтер (15,5%).

Водночас Арсенал Олександра Зінченка та Реал Андрія Луніна розташувались на четвертій та п'ятій сходинці відповідно.

Майже немає шансів на перемогу у турнірі в Баєра Артема Степанова та Бенфіки Анатолія Трубіна – 0,6% та 0,5%.

Напередодні визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів.

З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

Барселона Інтер Ліверпуль Ліга чемпіонів-2024/25

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