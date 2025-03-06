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Воротар Ліверпуля повторив рекорд Луніна в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 6 березня 2025, 12:45
Воротар Ліверпуля повторив рекорд Луніна в Лізі чемпіонів
ФК Ліверпуль

Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер у матчі проти ПСЖ (1:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зробив 9 сейвів.

Про це повідомляє OptaJoe.

Таким чином він повторив рекордний показник у плейоф ЛЧ. Він також належить воротарям Реала Мадрид Андрію Луніну (проти Лейпцига у 2024 році) та Тібо Куртуа (проти Ліверпуля у 2022 році).

Зауважимо, що в попередній ігровий день не лише воротар Ліверпуля показав неймовірну гру. Також голкіпер Барселони Войцех Щенсний встановив клубний рекорд у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Бенфіки.

Нагадаємо, на Чемпіоні є огляд матчу ПСЖ – Ліверпуль. З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

Андрій Лунін Ліверпуль ПСЖ Рекорд Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25 Аліссон Беккер

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