Воротар Ліверпуля повторив рекорд Луніна в Лізі чемпіонів
ФК Ліверпуль
Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер у матчі проти ПСЖ (1:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зробив 9 сейвів.
Про це повідомляє OptaJoe.
Таким чином він повторив рекордний показник у плейоф ЛЧ. Він також належить воротарям Реала Мадрид Андрію Луніну (проти Лейпцига у 2024 році) та Тібо Куртуа (проти Ліверпуля у 2022 році).
Зауважимо, що в попередній ігровий день не лише воротар Ліверпуля показав неймовірну гру. Також голкіпер Барселони Войцех Щенсний встановив клубний рекорд у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Бенфіки.
Нагадаємо, на Чемпіоні є огляд матчу ПСЖ – Ліверпуль. З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.