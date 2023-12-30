Мудрик тренувався у загальній групі Челсі перед матчем із Лутоном

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик у п'ятницю, 29 грудня, тренувався в загальній групі команди напередодні матчу з Лутоном в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мудрик 27 грудня не дограв попередній матч "пенсіонерів" в АПЛ проти "Кристал Пелас" (2:1). Він був замінений із пошкодженням на 70-й хвилині на Армандо Брою.

У цій самій грі 22-річний українець відзначився голом, який став для нього четвертим у складі лондонців.