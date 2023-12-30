Мудрик тренувався у загальній групі Челсі перед матчем із Лутоном

Джерело - Чемпіон.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик у п'ятницю, 29 грудня, тренувався в загальній групі команди напередодні матчу з Лутоном в АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Мудрик 27 грудня не дограв попередній матч "пенсіонерів" в АПЛ проти "Кристал Пелас" (2:1). Він був замінений із пошкодженням на 70-й хвилині на Армандо Брою.
У цій самій грі 22-річний українець відзначився голом, який став для нього четвертим у складі лондонців.
Misha! 📸 pic.twitter.com/379u7mQsG3— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2023