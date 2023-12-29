Уродженець Черкась Контіні-Барановський дебютував за Наполі

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський дебютував за неаполітанську команду.
Це сталося у матчі 18-го туру Серії А проти Монци (0:0).
27-річний воротар замінив травмованого Алекса Мерета на 74-й хвилині.
Наполі - Монца 0:0: огляд матчу Серії А
Для Контіні-Барановського ця гра стала дебютною як у Серії А, так і у складі Наполі.
Микита має українське походження та є уродженцем Черкас. Він - вихованець Наполі.
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