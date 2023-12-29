Уродженець Черкась Контіні-Барановський дебютував за Наполі

27-річний воротар замінив травмованого Алекса Мерета

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський дебютував за неаполітанську команду.

Це сталося у матчі 18-го туру Серії А проти Монци (0:0).

27-річний воротар замінив травмованого Алекса Мерета на 74-й хвилині.

Наполі - Монца 0:0: огляд матчу Серії А

Для Контіні-Барановського ця гра стала дебютною як у Серії А, так і у складі Наполі.

Микита має українське походження та є уродженцем Черкас. Він - вихованець Наполі.

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