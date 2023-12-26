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Іммобіле пропустить Суперкубок Італії

Форвард пропустить три тижні через травму
Сьогодні 18:43 134 0
Іммобіле пропустить Суперкубок Італії
#Чіро Іммобіле, #Лаціо

Джерело - Sky Sport.

Капітан Лаціо Чіро Іммобіле отримав травму стегна у матчі Серії А проти Емполі (2:0).

Про це повідомляє Sky Sport.

Після обстеження стало відомо, що на відновлення форварда піде приблизно три тижні.

Таким чином капітан Лаціо ризикує не зіграти в Суперкубку Італії, який пройде в Саудівській Аравії.

В середині січня відбудуться півфінальні матчі Суперкубка Італії: Інтер зіграє з Лаціо, а Наполі — з Фіорентиною.

Лаціо зіграє проти Інтера 19 січня.

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