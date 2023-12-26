Іммобіле пропустить Суперкубок Італії

Джерело - Sky Sport.
Капітан Лаціо Чіро Іммобіле отримав травму стегна у матчі Серії А проти Емполі (2:0).
Про це повідомляє Sky Sport.
Після обстеження стало відомо, що на відновлення форварда піде приблизно три тижні.
Таким чином капітан Лаціо ризикує не зіграти в Суперкубку Італії, який пройде в Саудівській Аравії.
В середині січня відбудуться півфінальні матчі Суперкубка Італії: Інтер зіграє з Лаціо, а Наполі — з Фіорентиною.
Лаціо зіграє проти Інтера 19 січня.
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