Талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа

Талановитий захисник Наполі Алессандро Дзанолі перейде до Дженоа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода перебуває на завершальній стадії. Гравець перейде до італійського клубу на правах оренди. Обидві сторони вже погодили трансфер, але сума переходу обговорюється.

Алессандро Дзанолі в цьому сезоні зіграв 6 матчів та не відзначився жодними результативними діями.

