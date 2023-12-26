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Талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа

Найближчим часом угода буде підписана
Сьогодні 11:40 192 0
Талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа
#Дженоа, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Талановитий захисник Наполі Алессандро Дзанолі перейде до Дженоа. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода перебуває на завершальній стадії. Гравець перейде до італійського клубу на правах оренди. Обидві сторони вже погодили трансфер, але сума переходу обговорюється.

Алессандро Дзанолі в цьому сезоні зіграв 6 матчів та не відзначився жодними результативними діями.

Нагадаємо Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло у 17 турі Серії А.

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