Бондарев: Ніколи не знаєш, коли Ферстаппен може здивувати

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев, який зараз виступає на першому етапі італійської Формули-4, вважає, що Макларен та Макс Ферстаппен є фаворитами на гонку Гран-прі Маямі, яка відбудеться вже сьогодні, 4 травня, о 23:00 за київським часом.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Минулого року Макларен були дуже швидкими в Маямі, тому вважаю їх фаворитами, але коли в пелотоні є Макс Ферстаппен, то ніколи не знаєш чим він зможе здивувати. Щодо Вільямс, обидва наші пілоти дуже досвідчені, тож, думаю ми гарно впораємося", – сказав Бондарев напередодні етапу.

Нагадаємо, що Ландо Норріс став переможцем спринту, який завершився під машиною безпеки. Також завершилася кваліфікація Гран-прі Маямі, у якій найшвидшим виявився чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, що під час першої гонки італійської Формули-4 Олександр фінішував за межами очкової зони через пошкодження, яке він отримав під час боротьби за четверту позицію.

Уже сьогодні, 4 травня, об 11:55 український гонщик проведе свою другу гонку, де зможе поборотися за прохід до фінального заїзду, куди кваліфікуються 36 з 41 пілота, що беруть участь у Гран-прі.

Проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.