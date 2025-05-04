Зоря зіграє з Інгульцем, Полісся та Олександрія закриватимуть 27 тур УПЛ

У неділю, 4 травня, відбудуться завершальні матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

О 13:00 луганська Зоря в гостях зіграє проти ЛНЗ. У дограному матчі проти Інгульця "чорно-білі" не змогли переломити хід подій та остаточно втратили свої примарні шанси на боротьбу за єврокубки. ЛНЗ через жахливу весняну частину сезону ще не може почувати себе у безпеці, випереджаючи зону перехідних матчів на три очки.

Вдень зустрінуться Колос та Ворскла, які у турнірній таблиці розділяє чотири очки, а полтавський колектив намагається наздогнати той-таки ЛНЗ та уникнути додаткової боротьби за збереження місця в УПЛ.

Закриватимуть тур житомирське Полісся та Олександрія, яка не відпускає київське Динамо та зберігає чемпіонську інтригу до останнього. "Вовки" борються за місце в чільній четвірці, яке дозволить кваліфікуватись у Лігу конференцій, тож матч має бути дуже принциповим.

Розклад матчів 27 туру УПЛ на 4 травня:

13:00 ЛНЗ – Зоря

15:30 Колос – Ворскла

18:00 Полісся – Олександрія

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що донецький Шахтар вчора через розгромну перемогу Динамо втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.