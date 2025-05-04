Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зоря зіграє з Інгульцем, Полісся та Олександрія закриватимуть 27 тур УПЛ

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 07:35
Зоря зіграє з Інгульцем, Полісся та Олександрія закриватимуть 27 тур УПЛ
ФК Зоря

У неділю, 4 травня, відбудуться завершальні матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

О 13:00 луганська Зоря в гостях зіграє проти ЛНЗ. У дограному матчі проти Інгульця "чорно-білі" не змогли переломити хід подій та остаточно втратили свої примарні шанси на боротьбу за єврокубки. ЛНЗ через жахливу весняну частину сезону ще не може почувати себе у безпеці, випереджаючи зону перехідних матчів на три очки.

Вдень зустрінуться Колос та Ворскла, які у турнірній таблиці розділяє чотири очки, а полтавський колектив намагається наздогнати той-таки ЛНЗ та уникнути додаткової боротьби за збереження місця в УПЛ.

Закриватимуть тур житомирське Полісся та Олександрія, яка не відпускає київське Динамо та зберігає чемпіонську інтригу до останнього. "Вовки" борються за місце в чільній четвірці, яке дозволить кваліфікуватись у Лігу конференцій, тож матч має бути дуже принциповим.

Розклад матчів 27 туру УПЛ на 4 травня: 

  • 13:00 ЛНЗ – Зоря
  • 15:30 Колос – Ворскла 
  • 18:00 Полісся – Олександрія
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що донецький Шахтар вчора через розгромну перемогу Динамо втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.

Ворскла Інгулець Колос Олександрія Полісся Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Полісся

Полісся влітку підсилиться форвардом Вереса – джерело
Динамо та Шахтар проти аутсайдерів, битва за єврокубки в Житомирі: інтриги 27 туру УПЛ
Полісся продовжило контракт із воротарем
Підтримав "зграю" на Вемблі: Усик завив на трибунах легендарного стадіону
Нічия Шахтаря з Динамо на користь Олександрії: турнірна таблиця УПЛ

Останні новини