Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А

Результати 17 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

17 тур, 22 грудня

Емполі - Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Гендузі, 0:2 - 67 Дзакканьї

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко з'явився на 62-й хвилині гри.

Сассуоло - Дженоа 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Пінамонті, 1:1 - 64 Гудмундссон (пен), 1:2 - Екубан

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.

Монца - Фіорентина 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Бельтран

Салернітана - Мілан 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Томорі, 1:1 - 42 Фасіо, 2:1 - 63 Кандрева, 2:2 - 90 Йович

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