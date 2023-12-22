Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 17-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
17 тур, 22 грудня
Емполі - Лаціо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Гендузі, 0:2 - 67 Дзакканьї
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко з'явився на 62-й хвилині гри.
Сассуоло - Дженоа 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Пінамонті, 1:1 - 64 Гудмундссон (пен), 1:2 - Екубан
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.
Монца - Фіорентина 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Бельтран
Салернітана - Мілан 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Томорі, 1:1 - 42 Фасіо, 2:1 - 63 Кандрева, 2:2 - 90 Йович
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