Мілан планує відкликати Габбію з оренди у Вільярреалі

Клубу потрібне посилення центру захисту

Захисник, що знаходиться в оренді у Вільярреала Маттео Габбія може повернутися до Мілана у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Незважаючи на те, що Габбія була орендована до кінця сезону, серія травм змушує росонері розглянути дострокове завершення оренди 24-річного італійця. Цього сезону він взяв участь у 13 матчах іспанського клубу у різних турнірах.

Окрім повернення Габбії Мілан також висловлює бажання підписати ще одного захисника на цій позиції, як стверджує Романо. Раніше повідомлялося, що клуб цікавиться можливістю придбання Клемана Ленглі з Барселони, який зараз перебуває в оренді Астон Віллі. Проте тренер Вілли Уная Емері наголосив, що французького захисника він має намір зберегти на другу половину сезону.

Нагадаємо Мілан бажає підписати кількох гравців узимку.