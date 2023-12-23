Мілан має намір підписати кількох гравців узимку

Мілан має намір підсилити відразу кілька позицій під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
"Россонері" цікавляться Норді Мукієле з ПСЖ. На футболіста також претендує Вест Гем.
В атаці основною кандидатурою залишається Серу Гірассі зі Штутгарта, який має клаусулу у 17 млн євро, але спочатку треба узгодити умови особистого контракту із самим гравцем.
Альтернативні варіанти – Акор Адамс з Монпельє та Юссеф Ен-Несірі з Севільї.
Також міланський клуб розмірковує над підсиленням півзахисту, найбільше керівництву подобається Гідо Родрігес із Бетіса.