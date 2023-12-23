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Мілан має намір підписати кількох гравців узимку

Сьогодні 12:13 210 0

Мілан має намір підсилити відразу кілька позицій під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Россонері" цікавляться Норді Мукієле з ПСЖ. На футболіста також претендує Вест Гем.

В атаці основною кандидатурою залишається Серу Гірассі зі Штутгарта, який має клаусулу у 17 млн євро, але спочатку треба узгодити умови особистого контракту із самим гравцем.

Альтернативні варіанти – Акор Адамс з Монпельє та Юссеф Ен-Несірі з Севільї.

Також міланський клуб розмірковує над підсиленням півзахисту, найбільше керівництву подобається Гідо Родрігес із Бетіса.

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