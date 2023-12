Легендарний воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель негативно оцінює гру нинішніх футболістів червоних дияволів.

🚨🗣️| Peter Schmeichel:



“There are too many players in that team that don’t deserve to play for Manchester United.” pic.twitter.com/Qg0Ll6i6He