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Шмейхель: Багато гравців, які не заслуговують грати за МЮ

Вчора 23:56 195 0
Шмейхель: Багато гравців, які не заслуговують грати за МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Петер Шмейхель

Джерело - Чемпіон.

Легендарний воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель негативно оцінює гру нинішніх футболістів червоних дияволів.

"У команді занадто багато гравців, які не заслуговують грати за Манчестер Юнайтед", - сказав Шмейхель.

На цей час команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Наступний матч заплановано на 26 грудня, коли МЮ прийме Астон Віллу.

Раніше повідомлялося, що британський мільярдер Сер Джим Реткліфф придбав 25% акцій класу Б Манчестер Юнайтед, які належали родині Глейзерів.

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