Джерело - Чемпіон.

Легендарний воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель негативно оцінює гру нинішніх футболістів червоних дияволів.

"У команді занадто багато гравців, які не заслуговують грати за Манчестер Юнайтед", - сказав Шмейхель.

🚨🗣️| Peter Schmeichel:



“There are too many players in that team that don’t deserve to play for Manchester United.” pic.twitter.com/Qg0Ll6i6He — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 23, 2023

На цей час команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Наступний матч заплановано на 26 грудня, коли МЮ прийме Астон Віллу.

Раніше повідомлялося, що британський мільярдер Сер Джим Реткліфф придбав 25% акцій класу Б Манчестер Юнайтед, які належали родині Глейзерів.