Джерело - Чемпіон.
Легендарний воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель негативно оцінює гру нинішніх футболістів червоних дияволів.
"У команді занадто багато гравців, які не заслуговують грати за Манчестер Юнайтед", - сказав Шмейхель.
🚨🗣️| Peter Schmeichel:— Football Talk (@FootballTalkHQ) December 23, 2023
“There are too many players in that team that don’t deserve to play for Manchester United.” pic.twitter.com/Qg0Ll6i6He
На цей час команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Наступний матч заплановано на 26 грудня, коли МЮ прийме Астон Віллу.
Раніше повідомлялося, що британський мільярдер Сер Джим Реткліфф придбав 25% акцій класу Б Манчестер Юнайтед, які належали родині Глейзерів.