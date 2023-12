Відомий бізнесмен придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед

Британський мільярдер Сер Джим Реткліфф придбав 25% акцій класу Б Манчестер Юнайтед, які належали родині Глейзерів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також зазначається, що в майбутньому Реткліфф та його компанія придбають до 25% акцій класу А.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC