Відомий бізнесмен придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед

Британський мільярдер Сер Джим Реткліфф придбав 25% акцій класу Б Манчестер Юнайтед, які належали родині Глейзерів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Як уродженець Манчестера і прихильник клубу протягом усього життя, я дуже радий, що ми змогли домовитися з правлінням Манчестер Юнайтед про угоду, яка делегує нам відповідальність за управління футбольними операціями клубу. Хоча комерційний успіх клубу завжди забезпечував наявність коштів для завоювання трофеїв найвищого рівня, останнім часом цей потенціал не був повністю розкритий. Ми привнесемо глобальні знання, досвід і таланти групи INEOS Sport, щоб сприяти подальшому вдосконаленню клубу, а також надамо кошти, призначені для майбутніх інвестицій в Олд Траффорд (300 мільйонів доларів, - прим.)", - прокоментував цю новину сам бізнесмен.