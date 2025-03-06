Ярмоленко та Шапаренко – у старті Динамо на матч з ЛНЗ

Київське Динамо та черкаський ЛНЗ назвали стартові склади на матч 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаєв, Муравський, Путря, Нонікашвілі, Танковський, Яшарі, Молло, Момо, Пасіч,

Запасні: Пеньков, Самойленко, Саліху, Каплієнко, Авагімян, Бойко, Ейнел, Топалов, Наумець, Якименко, Халайла.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Запасні: Моргун, Дубінчак, Біловар, Дячук, Герич, Рубчинський, Бражко, Саленко, Піхальонок, Брагару, Герреро, Пономаренко

Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 19 зіграних поєдинків у киян 47 очок та перевага над другою Олександрією у 6 балів. Проте нічиєю киян з Ворсклою скористався Шахтар, який скоротив відставання до 8 пунктів.

ЛНЗ має в активі 22 очка та 10 місце. В попередньому турі команда у більшості програла Карпатам.