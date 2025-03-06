Стали відомі терміни відновлення Ноєра
Мануель Ноєр
Баварія
Воротар Баварії Мануель Ноєр травмувався у матчі з Баєром (3:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
38-річний голкіпер отримав пошкодження правої ноги у другому таймі, коли святкував гол Мусіали. На 58-й хвилині його замінив Йонас Урбіг.
У Мануеля діагностували розрив м'язового волокна в правій литці. За інформацією джерела Нойєр пропустить щонайменше 3-4 гри, зокрема матч-відповідь проти Баєра, який відбудеться 11 березня.
Цього сезону Мануель зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".
Нагадаємо, у лютому Ноєр підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі.