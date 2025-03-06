Стали відомі терміни відновлення Ноєра

Воротар Баварії Мануель Ноєр травмувався у матчі з Баєром (3:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

38-річний голкіпер отримав пошкодження правої ноги у другому таймі, коли святкував гол Мусіали. На 58-й хвилині його замінив Йонас Урбіг.

У Мануеля діагностували розрив м'язового волокна в правій литці. За інформацією джерела Нойєр пропустить щонайменше 3-4 гри, зокрема матч-відповідь проти Баєра, який відбудеться 11 березня.

🚨🔴 Manuel #Neuer will be out for the time being due to a muscle fibre tear in his right calf (sustained after a goal celebration), as first via BILD and confirmed. Neuer will miss at least three to four games, including the return leg in Leverkusen.



Jonas #Urbig will replace… pic.twitter.com/piGgQZkehd — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 6, 2025

Цього сезону Мануель зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, у лютому Ноєр підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі.