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Стали відомі терміни відновлення Ноєра

Олександр Булава — 6 березня 2025, 14:16
Стали відомі терміни відновлення Ноєра
Мануель Ноєр
Баварія

Воротар Баварії Мануель Ноєр травмувався у матчі з Баєром (3:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

38-річний голкіпер отримав пошкодження правої ноги у другому таймі, коли святкував гол Мусіали. На 58-й хвилині його замінив Йонас Урбіг.

У Мануеля діагностували розрив м'язового волокна в правій литці. За інформацією джерела Нойєр пропустить щонайменше 3-4 гри, зокрема матч-відповідь проти Баєра, який відбудеться 11 березня.

Цього сезону Мануель зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, у лютому Ноєр підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі. 

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Мануель Ноєр

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