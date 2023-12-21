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Ватцке: Боруссія недоступна для Суперліги

Ватцке прокоментував рішення Суду Європейського Союзу, який постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році
Сьогодні 20:12 216 0
Ватцке: Боруссія недоступна для Суперліги
#Ватцке, #Суперліга, #Боруссії Дортмунд

Джерело - bvb.de.

Дортмундська Боруссія не буде брати участь у Суперлізі.

Про це розповів генеральний директор клубу Ганс-Йоахім Ватцке.

"Боруссія Дортмунд детально вивчить рішення Суду ЄС, як тільки ми отримаємо повні причини цього рішення.

Однак ми вже переконалися, що висновки, які можна зробити з рішення Суду ЄС, не відповідають тим, які зараз циркулюють у ЗМІ. Не дарма Суд ЄС у своєму пресрелізі дав зрозуміти, що це рішення не означає, що такі змагання, як Суперліга, обов’язково мають бути дозволені.

Для дортмундської Боруссії, попри дискусії навколо вердикту, діє наступне: ми недоступні для Суперліги", - сказав Ватцке.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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