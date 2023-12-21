Визначився формат нової Європейської Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Європейська Суперліга представила оновлений формат майбутнього турніру.
Про це повідомляє COPE.
У Суперлізі прийматимуть участь 64 команди, які будуть розподілені в 3 дивізіонах - Зірковий, Золотий та Синій.
У Зірковому та Золотому дивізіоні гратимуть по 16 команд, у Синьому - 32.
Між турнірами існуватиме підвищення та пониження в класі. Це буде відкрите змагання, з двома етапами - ліга та плей-оф.
🚨 ÚLTIMA HORA I Así será la Superliga— El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 21, 2023
🔢 64 equipos
📊 3 divisiones (Star, Gold y Blue) con ascensos y descensos
⚽️ 14 partidos por equipo
🏡 7 en casa
🛫 7 fuera
🙌🏻 Será una competición abierta
⚔️ Dos fases: Liga y eliminatoria
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YsqHRut8xH
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