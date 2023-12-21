Визначився формат нової Європейської Суперліги

У Суперлізі прийматимуть участь 64 команди

Джерело - Чемпіон.

Європейська Суперліга представила оновлений формат майбутнього турніру.

Про це повідомляє COPE.

У Суперлізі прийматимуть участь 64 команди, які будуть розподілені в 3 дивізіонах - Зірковий, Золотий та Синій.

У Зірковому та Золотому дивізіоні гратимуть по 16 команд, у Синьому - 32.

Між турнірами існуватиме підвищення та пониження в класі. Це буде відкрите змагання, з двома етапами - ліга та плей-оф.

🚨 ÚLTIMA HORA I Así será la Superliga



🔢 64 equipos

📊 3 divisiones (Star, Gold y Blue) con ascensos y descensos



⚽️ 14 partidos por equipo

🏡 7 en casa

🛫 7 fuera



🙌🏻 Será una competición abierta

⚔️ Dos fases: Liga y eliminatoria



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YsqHRut8xH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 21, 2023

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