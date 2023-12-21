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Визначився формат нової Європейської Суперліги

У Суперлізі прийматимуть участь 64 команди
Сьогодні 13:33 245 0
Визначився формат нової Європейської Суперліги
#Європейська Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Європейська Суперліга представила оновлений формат майбутнього турніру.

Про це повідомляє COPE.

У Суперлізі прийматимуть участь 64 команди, які будуть розподілені в 3 дивізіонах - Зірковий, Золотий та Синій.

У Зірковому та Золотому дивізіоні гратимуть по 16 команд, у Синьому - 32.

Між турнірами існуватиме підвищення та пониження в класі. Це буде відкрите змагання, з двома етапами - ліга та плей-оф.

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