Мудрик: На мій погляд, Челсі рухається в правильному напрямку

Челсі має намір виграти Кубок ліги цього сезону.

Про це розповів вінгер лондонців Михайло Мудрик після перемоги над Ньюкаслом (1:1, 4:2 в серії пенальті) та виходом у півфінал турніру.

Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар

Mykhailo Mudryk:



"In my humble opinion, we are going in the right direction. We have to trust in the process, Gaffer and each other. We are building a really strong team. Sometimes to create something big you need time."



