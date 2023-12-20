Мудрик: На мій погляд, Челсі рухається в правильному напрямку

Мудрик прокоментував перемогу над Ньюкаслом

Джерело - Чемпіон.

Челсі має намір виграти Кубок ліги цього сезону.

Про це розповів вінгер лондонців Михайло Мудрик після перемоги над Ньюкаслом (1:1, 4:2 в серії пенальті) та виходом у півфінал турніру.

"Іноді, коли гра важка, потрібно продовжувати тиснути та вірити до останньої секунди. Бо це футбол, все може статися. Почеттіно до та після матчу сказав, що постараємося виграти цей трофей. Наш план не змінився. З нетерпінням чекаємо спроби виграти титул.

Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар

На мій скромний погляд, ми рухаємося в правильному напрямку. Ми повинні довіряти процесу, тренеру та один одному. Ми створюємо справді сильну команду. Іноді для створення чогось великого потрібен час", - сказав Мудрик

Mykhailo Mudryk:



"In my humble opinion, we are going in the right direction. We have to trust in the process, Gaffer and each other. We are building a really strong team. Sometimes to create something big you need time."



[via @SkySports] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) December 19, 2023

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