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Бронзова призерка олімпійських ігор відновить кар'єру після 7-річної паузи – вона поборола рак

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 08:43
Бронзова призерка олімпійських ігор відновить кар'єру після 7-річної паузи – вона поборола рак
Майя та Алекс Шибутані
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Дворазові призери Олімпійських ігор у танцях на льоду Майя та Алекс Шибутані ухвалили рішення про відновлення кар'єри. Фігуристка наприкінці 2018 року змушена була піти зі спорту, оскільки в неї діагностували рак.

Про це повідомляє BBC.

Майя перенесла кілька операцій та курсів різних терапій і зуміла побороти хворобу.

"Ці сім років кинули нам виклик і нас надихнули так, як ми навіть не очікували. Я така щаслива і вдячна, що зараз здорова і можу прийняти рішення про повернення", – сказала Майя.

Вона і Алекс – брат і сестра. За час інактивності спортсмени видали чотири дитячі книги. Їхня ціль – кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2026.

Фігуристи здобули дві бронзові нагороди на Олімпіаді-2018. Також брали медалі на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, талановита гірськолижниця Лара Кольтурі визначилася за яку збірну буде виступати в наступному сезоні. 

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