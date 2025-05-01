Легендарний Льюїс назвав головні козирі Усика

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) ідеально вивчає опонентів, а також чудово готується до поєдинків, що дозволяє йому переважати суперників.

Про це Леннокс сказав у коментарі для Queensberry Promotions.

"Олександр Усик – це чудовий боєць. Він вивчає свого опонента, він наполегливо працює, він входить у відмінну форму, і він завжди має план на бій. Якщо він провалився, то він має ще один. У багатьох бійців немає плану, або коли їхній перший план провалюється, то другого у них немає. Але Усик насправді має план, і він втілює його в життя. Потрібно переконатися, що твій план кращий", – сказав Льюїс.

Британець також повідомив, що старіння робить боксера повільнішим. У січні Усику виповнилося 38 років. У такому віці Льюїс завершив кар'єру.

"Я зав'язав у 38, як і Мухаммед Алі. Звичайно, ти сповільнюєшся з віком. Ти ніколи не знаєш, що станеться у боях", – добав він.

Нагадаємо, раніше Леннокс пояснив, чому Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика в реванші.