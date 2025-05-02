Усик? Будь-хто, у кого будуть титули: Вайлдер назвав свою мету

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) готовий битися з топовими боксерами дивізіону, щоб отримати титули.

Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.

"Усик? Мені потрібен той, хто матиме всі пояси. Незалежно від того, хоче він зі мною битися чи ні. Бій, що не відбувся з Джошуа? Усі ми знаємо, що там сталося насправді. Якби вдалося зробити бій, то я вже був би абсолютним чемпіоном світу. А зараз мені просто потрібні всі ті, хто стоїть у мене на заваді. Якщо ти стоїш у мене на шляху, то це означає лише одне – хочу відірвати тобі голову", – сказав Деонтей.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.