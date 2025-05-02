Іванчук повернувся у сотню кращих шахістів світу

Український шахіст Василь Іванчук повернувся у чільну сотню світових гравців.

Про це стало відомо з оновленого рейтингу ЕЛО на Chess.com.

Наразі спортсмен посідає 82 місце, набравши 2644. Зазначимо, що лише за квітень легендарний "Чакі" здобув 40 залікових балів.

Також серед українців у сотні кращих присутні Павло Ельянов (2668, 54 місце) та Ігор Коваленко (2676, 47 місце). Лідером залишається Магнус Карлсен – 2837 очок ЕЛО.

Анна Музичук у жіночому рейтингу втратила одну позицію, але це обумовлено тим, що шахістка пропустила Гран-прі Індії. Спортсменка матиме шанс повернути позиції вже на етапі в Австрії, який відбудеться з 5 по 16 травня.

Зазначимо, що у квітні Іванчук посів друге місце на турнірі в Рейк'явіку та виграв Menorca Open 2025.