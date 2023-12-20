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Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги

Українець результативно вийшов на заміну
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Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги
#Евертон, #Ньюкасл, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

19 грудня у рамках 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги Англії відбулося три матчі.

Кубок Футбольної ліги 
1/2 фіналу, 19 грудня

Евертон - Фулгем 1:1 (0:1) (пен 6:7)

Голи: 0:1 - 41 Кін (авт), 1:1 - 82 Бето

Український захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив матч через травму.

Порт Вейл - Мідлсбро 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Хаусон, 0:2 - 23 Роджерс, 0:3 - 53 Крукс

Челсі - Ньюкасл 1:1 (0:1) (пен. 4:2)

Голи: 0:1 - 16 Вілсон, 1:1 - 90+2 Мудрик

Українець Михайло Мудрик у складі Челсі вийшов на заміну на 78-ій хвилині матчу і забив гол та отримав попередження. Також українець влучно виконав післяматчевий пенальті.

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