Лерена прокоментував свою брутальну перемогу над українцем Радченком

Чемпіон світу WBC у бріджвейті (до 101,6 кг) Кевін Лерена (31-3, 15 KO) прокоментував свою перемогу над українським боксером Сергієм Радченком (11-8, 5 КО). Він радий, що зумів здобути перемогу.

Слова Кевіна передає сайт Iol.co.za.

"Я ж казав, 14 місяців без боїв... це забрало їжу зі столу моїх дітей. Але коли я з'являюся, я переможу будь-кого.

Для мене це велика честь. Найбільші наші чемпіони – покійний Дінгаан Тобела, Шугарбой Малінга. Мені приємно бути згаданим разом з цими легендами", – сказав Лерена, маючи на увазі інших південноафриканських боксерів, які були чемпіонами світу.