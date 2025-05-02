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Лерена прокоментував свою брутальну перемогу над українцем Радченком

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 09:16
Лерена прокоментував свою брутальну перемогу над українцем Радченком
Кевін Лерена (праворуч)
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Чемпіон світу WBC у бріджвейті (до 101,6 кг) Кевін Лерена (31-3, 15 KO) прокоментував свою перемогу над українським боксером Сергієм Радченком (11-8, 5 КО). Він радий, що зумів здобути перемогу.

Слова Кевіна передає сайт Iol.co.za.

"Я ж казав, 14 місяців без боїв... це забрало їжу зі столу моїх дітей. Але коли я з'являюся, я переможу будь-кого.

Для мене це велика честь. Найбільші наші чемпіони – покійний Дінгаан Тобела, Шугарбой Малінга. Мені приємно бути згаданим разом з цими легендами", – сказав Лерена, маючи на увазі інших південноафриканських боксерів, які були чемпіонами світу.

Нагадаємо, Кевін зумів нокаутувати Радченка за три раунди. 

Бокс Сергій Радченко Кевін Лерена

Кевін Лерена

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