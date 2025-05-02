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Рахунок не відображає нашої переваги, – Постекоглу оцінив перемогу Тоттенгема над Буде/Глімт

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 08:48
Рахунок не відображає нашої переваги, – Постекоглу оцінив перемогу Тоттенгема над Буде/Глімт
Анге Постекоглу
Getty images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про перемогу команди над Буде/Глімт в першому півфінальному матчі Ліги Європи та оцінив дії своїх підопічних.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Не думаю, що рахунок у повному обсязі відображає нашу перевагу. Але ми хотіли за підсумками першого матчу мати перевагу – вона у нас є.

В контексті гри я не міг би вимагати більшого від своїх хлопців. Ми домінували та дуже чітко грали в обороні. Буде/Глімт може спіймати кураж у будь-яку мить, але ми не дозволили цього зробити.

Гол на 39-й секунді? Якщо розбирати цей момент по кадрах, то можна зрозуміти, що ми завжди намагаємось так грати. Ми чудово розпочали матч і це додало нам емоцій", – розповів Постекоглу.

Зазначимо, що матч-відповідь між "шпорами" та Буде/Глімтом відбудеться 8 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що лондонці визначились із майбутнім свого головного тренера.

Буде-Глімт Тоттенгем Анге Постекоглу Ліга Європи-2024/25

Анге Постекоглу

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