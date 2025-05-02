WBO позбавила Фундору титулу чемпіона
Себастьян Фундора
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Американський боксер Себастьян Фундора втратив пояс чемпіона світу за версією WBO.
Про це оголосив президент організації Густаво Олівері.
Комітет ухвалив одноголосне рішення щодо позбавлення Фундори титулу чемпіона у першій середній вазі. Рішення було очікуваним, оскільки сам боксер готовий був відмовитись від поясу заради реваншу проти Цзю.
Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю перший поєдинок роздільним рішенням суддів. Двобій запам'ятався сильним розсіченням австралійця через випадковий удар ліктем суперника в клінчі.
Зазначимо, що у Себастьяна залишився пояс чемпіона світу за версією WBC.
Раніше повідомлялось, що український боксер Олександр Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа.