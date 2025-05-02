WBO позбавила Фундору титулу чемпіона

Американський боксер Себастьян Фундора втратив пояс чемпіона світу за версією WBO.

Про це оголосив президент організації Густаво Олівері.

Комітет ухвалив одноголосне рішення щодо позбавлення Фундори титулу чемпіона у першій середній вазі. Рішення було очікуваним, оскільки сам боксер готовий був відмовитись від поясу заради реваншу проти Цзю.

Re: Sebastian Fundora



WBO Championship Committee has unanimously voted to strip Fundora of his WBO Jr. Middleweight (154 lbs.) title, effective immediately. Executive Committee has ratified the decision.



Accordingly, the title is now VACANT. Resolution to be published shortly. — Gustavo Olivieri, Esq. (@OlivieriLaw) May 2, 2025

Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю перший поєдинок роздільним рішенням суддів. Двобій запам'ятався сильним розсіченням австралійця через випадковий удар ліктем суперника в клінчі.

Зазначимо, що у Себастьяна залишився пояс чемпіона світу за версією WBC.

Раніше повідомлялось, що український боксер Олександр Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа.