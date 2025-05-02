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WBO позбавила Фундору титулу чемпіона

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 09:09
WBO позбавила Фундору титулу чемпіона
Себастьян Фундора
Getty images

Американський боксер Себастьян Фундора втратив пояс чемпіона світу за версією WBO.

Про це оголосив президент організації Густаво Олівері.

Комітет ухвалив одноголосне рішення щодо позбавлення Фундори титулу чемпіона у першій середній вазі. Рішення було очікуваним, оскільки сам боксер готовий був відмовитись від поясу заради реваншу проти Цзю.

Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю перший поєдинок роздільним рішенням суддів. Двобій запам'ятався сильним розсіченням австралійця через випадковий удар ліктем суперника в клінчі.

Зазначимо, що у Себастьяна залишився пояс чемпіона світу за версією WBC.

Раніше повідомлялось, що український боксер Олександр Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа.

WBO Бокс Фундора Тім Цзю

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