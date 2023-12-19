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Динамо та Полісся зробили пропозиції по Брагару

Вінгер Чорноморця може змінити клуб
Сьогодні 15:30 114 0
Динамо та Полісся зробили пропозиції по Брагару
#Динамо Київ, #Полісся, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Динамо та Полісся зацікавлені у підписанні вінгера Чорноморця Максима Брагару.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Київський клуб вже зробив трансферну пропозицію та чекає на відповідь Чорноморця. Відзначається, що сума в кілька разів менша за "трансфермарктську" (Тransfermarkt оцінює Брагару у 700 тис євро - прим.).

Житомирський клуб запропонував футболісту "чудові особисті фінансові умови", але не планує довго чекати та вимагає швидкої відповіді, як і у випадку з Олексієм Гуцуляком з Дніпра-1.

В активі 21-річного Брагару 3 результативні передачі у 19 іграх за Чорноморець в кампанії 2023/24.

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