Динамо та Полісся зробили пропозиції по Брагару

Вінгер Чорноморця може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Динамо та Полісся зацікавлені у підписанні вінгера Чорноморця Максима Брагару.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Київський клуб вже зробив трансферну пропозицію та чекає на відповідь Чорноморця. Відзначається, що сума в кілька разів менша за "трансфермарктську" (Тransfermarkt оцінює Брагару у 700 тис євро - прим.).

Житомирський клуб запропонував футболісту "чудові особисті фінансові умови", але не планує довго чекати та вимагає швидкої відповіді, як і у випадку з Олексієм Гуцуляком з Дніпра-1.

В активі 21-річного Брагару 3 результативні передачі у 19 іграх за Чорноморець в кампанії 2023/24.