Джерело - Чемпіон.
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів вдалий матч чемпіонату Португалії з Брагою (1:0).
Про це повідомляє пресслужба "орлів".
Українця визнали гравцем матчу, Трубін отримав нагороду від організаторів чемпіонату Португалії.
🔐 Trubin is tonight's 𝗠𝗔𝗡 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛! #SCBSLB #LigaPortugal pic.twitter.com/8MNBosMnl1— SL Benfica (@slbenfica_en) December 17, 2023
У активі українця 6 сейвів, 51 дотик до м’яча, 25 точних передач з 38 (66%), 3 винесення м’яча, 2 виграні верхові дуелі та 1 зароблений фол.
Також він отримав жовту картку за затримку часу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!