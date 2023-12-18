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Трубіна визнали гравцем матчу з Брагою

Трубін отримав нагороду від організаторів чемпіонату Португалії
Сьогодні 13:10 104 0
Трубіна визнали гравцем матчу з Брагою
#Бенфіка, #Брага, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів вдалий матч чемпіонату Португалії з Брагою (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Українця визнали гравцем матчу, Трубін отримав нагороду від організаторів чемпіонату Португалії.

У активі українця 6 сейвів, 51 дотик до м’яча, 25 точних передач з 38 (66%), 3 винесення м’яча, 2 виграні верхові дуелі та 1 зароблений фол.

Також він отримав жовту картку за затримку часу.

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