Бенфіка з Трубіним обіграла Брагу в 14 турі чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.
Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Брагою в межах 14-го туру чемпіонату Португалії.
Зустріч завершилася з рахунком 0:1.
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою
Чемпіонат Португалії
14 тур, 17 грудня
Брага - Бенфіка 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 3 Тенгстедт
Українець Анатолій Трубін відіграв увесь матч і здійснив 6 сейвів, ставши одним з найкращих гравців зустрічі.
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