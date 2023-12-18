Головне
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН
Сьогодні 13:15 46686
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:10 1015
Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:23 2466
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу
Сьогодні 06:31 1594
Реал із Луніним розгромив Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:58 1099
Світоліна посіла 8 місце в рейтнгу найкращих атлетів України 2023 року
Вчора 20:48 846
Арсенал із Зінченком переграв Брайтон, Брентфорд з Ярмолюком поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ
Вчора 20:22 701
Шевченко потрапив до списку найкращих гравців 2000-х
Вчора 20:07 532
Беленюк - 9-й в рейтингу найкращих спортсменів України
Вчора 16:52 507
Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде, Підручний - 26-й
Вчора 16:38 520
Прямі трансляції

Бенфіка з Трубіним обіграла Брагу в 14 турі чемпіонату Португалії

Трубін відіграв увесь матч і здійснив 6 сейвів
Сьогодні 10:21 238 0
Бенфіка з Трубіним обіграла Брагу в 14 турі чемпіонату Португалії
#Бенфіка, #Брага, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Брагою в межах 14-го туру чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

  Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою

Чемпіонат Португалії
14 тур, 17 грудня

Брага - Бенфіка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 3 Тенгстедт

Українець Анатолій Трубін відіграв увесь матч і здійснив 6 сейвів, ставши одним з найкращих гравців зустрічі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 26780
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10031
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН 46686
Інтер переграв Лаціо, Рома зазнала поразки від Болоньї: результати матчів 16 туру Серії А Інтер переграв Лаціо, Рома зазнала поразки від Болоньї: результати матчів 16 туру Серії А 1317
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу 1594
Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція 2466
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13769
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110453 4
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11241
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20605
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 218208 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86096