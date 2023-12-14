Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Енріке провів хорошу роботу над стилем гри

Президент ПСЖ прокоментував нічию з Боруссією

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі задоволений виходом команди до плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це він розповів після матчу з Боруссією Дортмунд (1:1).

"Нашою метою було зайняти перше місце у групі, але добре, що ми пройшли кваліфікацію. Було багато складних матчів, особливо проти Мілана та Ньюкасла. У матчі з Боруссією ми заслужили на перемогу. Ми справді раді, що пройшли кваліфікацію, оскільки це була важка група. Ми задоволені.

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З першої гри під керівництвом Енріке ми були по-справжньому щасливі. Він провів справді хорошу роботу над нашим стилем гри. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, тренер справді вмотивований, і ми всі на одній хвилі", - сказав Аль-Хелайфі.

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