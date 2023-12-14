Енріке: Жодна команда не хотітиме зіграти з ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів

ПСЖ не зміг використати свої моменти у матчі проти дортмундської Боруссії.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"Ми – команда, яка створює багато можливостей, яка завжди хоче атакувати. У нас було чотири або п’ять чудових моментів, і я впевнений, що в лютому ми будемо набагато сильнішими.

Чи стає команда кращою? Без сумніву. Ця команда все ще знаходиться на початку свого становлення. Мені дійсно подобається налаштування моїх гравців, їхня здатність боротися. Навіть якщо вони засмучені, мені подобається це розчарування. Я не маю сумніву, що ми виправимося.

Ми все ще живі. Жодна команда не хотітиме зіграти з нами в наступному раунді, навіть якщо ми стали другим у цій групі.

Я щасливий, тому що ми прогресували, але, звичайно, хотілося, щоб ми посіли перше місце. Саме це я крикнув хлопцям перед самим кінцем: "Грайте при на 2:1, але не ризикуйте занадто сильно", - сказав Енріке.