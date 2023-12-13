Миколенко: Відчував дискомфорт у стегні протягом 18 місяців

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко через хронічну проблему зі стегном тривалий час не міг демонструвати свою найкращу гру.

Про це він розповів пресслужбі "ірисок".

"Після того тренування в мене боліло стегно. Коли це сталося, я тільки приєднався до клубу, і, звісно ж, мені хотілося грати. На щастя, я міг грати, але не був здатен виконувати повний діапазон рухів. Кінець попереднього сезону я пропустив через іншу травму – в мене були проблеми з квадрицепсом, але коли я приєднався до збірної, проблема зі стегном загострилася.

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Загалом я відчував дискомфорт протягом 18 місяців, потім я звернувся до спеціаліста, який реально допоміг мені. У результаті я пропустив літній передсезонний збір, але тепер проблема повністю вирішена. Завжди важко пропускати передсезонку, тому що потрібно наздоганяти рівень інши гравців.

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Я поступово повертався до тренувань, але пропустив перші 4 матчі сезону через те, що не був у формі. Зараз я почуваюся більш комфортно та краще, ніж будь-коли раніше. Зараз я почуваюся на 100%, але думаю, що можу стати ще краще", – сказав Миколенко.

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