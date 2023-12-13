Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 2278
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:54 123
Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів
Сьогодні 12:07 182
Блашко пропустить усі старти до кінця року
Сьогодні 10:37 220
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17241
Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 447
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 06:39 12705
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:41 13911
Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 4065
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1330
Прямі трансляції

Микорленко: У мене непогано виходить те, що вимагає тренер

Миколенко розповів про взаємодію з головним тренером Евертона
Сьогодні 13:02 211 0
Микорленко: У мене непогано виходить те, що вимагає тренер
Фото: Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Захисник Евертона Віталій Миколенко порозумівся з головним тренером Шоном Дайчем.

Про це українець розповів після перемоги над Челсі (2:0).

"Головний тренер вселяє в мене впевненість, і я перейняв цю впевненість. Я говорив із ним про свою травму, говорив і про інші речі. Він завжди відкритий, у нього завжди є час поговорити, якщо нам потрібно, якщо є питання або проблема, я знаю, що можу звернутися до нього.

  Евертон - Челсі 2:0: огляд матчу

Я хочу грати в кожному матчі, і щоб бути в змозі зробити це, найголовніше – бути готовим фізично, а за цим слідує і психологічна готовність. Що стосується фізичної форми, то я згоден із головним. Мені лише 24 роки, але я розумію, що фізична форма дуже важлива на цьому рівні. Я намагаюся бути кращим кожне тренування в цьому плані, роблю додаткові пробіжки тощо.

  Миколенко - у команді тижня АПЛ

Потім, на полі, я розумію, які цілі він ставить перед нами і що він хоче від мене особисто на моїй позиції. Таке взаєморозуміння корисне і для мене, і для нього. Я знаю, чого він хоче, і намагаюся щоразу демонструвати це на полі. Поки що в цьому сезоні, думаю, у мене це непогано виходить", – сказав Миколенко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58929 1
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17241
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14913
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14156 1
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15271
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13911
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123709
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33390
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45980
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156071 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61929
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83890