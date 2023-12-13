Микорленко: У мене непогано виходить те, що вимагає тренер

Миколенко розповів про взаємодію з головним тренером Евертона

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Захисник Евертона Віталій Миколенко порозумівся з головним тренером Шоном Дайчем.

Про це українець розповів після перемоги над Челсі (2:0).

"Головний тренер вселяє в мене впевненість, і я перейняв цю впевненість. Я говорив із ним про свою травму, говорив і про інші речі. Він завжди відкритий, у нього завжди є час поговорити, якщо нам потрібно, якщо є питання або проблема, я знаю, що можу звернутися до нього.

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Я хочу грати в кожному матчі, і щоб бути в змозі зробити це, найголовніше – бути готовим фізично, а за цим слідує і психологічна готовність. Що стосується фізичної форми, то я згоден із головним. Мені лише 24 роки, але я розумію, що фізична форма дуже важлива на цьому рівні. Я намагаюся бути кращим кожне тренування в цьому плані, роблю додаткові пробіжки тощо.

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Потім, на полі, я розумію, які цілі він ставить перед нами і що він хоче від мене особисто на моїй позиції. Таке взаєморозуміння корисне і для мене, і для нього. Я знаю, чого він хоче, і намагаюся щоразу демонструвати це на полі. Поки що в цьому сезоні, думаю, у мене це непогано виходить", – сказав Миколенко.

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