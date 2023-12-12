Клуб готовий активувати клаусулу гравця Жирони

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем готовий активувати клаусулу в контракті українського нападника Віктора Циганкова з каталонською Жироною.

Про це повідомляє Futbol Total.

Сума відступних 26-річного футболіста становить 30 мільйонів євро, і шпори готові виплатити цю суму. Журналісти зазначають, що трансфер може відбутися вже в це зимове трансферне вікно, яке буде відкрите з 1 січня по 1 лютого 2024 року.

В цьому сезоні чемпіонату Іспанії на рахунку Віктора Циганкова 3 забиті м'ячі та 3 гольові передачі в 14 поєдинках.

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El Tottenham está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Viktor Tsyhankov, jugador del Girona, en este mismo mercado de invierno. La cláusula del jugador asciende a los 30 M€. pic.twitter.com/LD69xJvs8u — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) December 11, 2023

Раніше стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони.