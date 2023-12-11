Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони

Названі оцінки Довбика та Циганкова

Джерело - Чемпіон.

Жирона переграла Барселону у матчі 16 туру Ла-Ліги.

Артем Довбик та Віктор Циганков отримали оцінки в 7.2 балів від статистичного порталу WhoScored.

Українські гравці вийшли на поле з перших хвилин. На 12-й Довбик відкрив рахунок у матчі після передачі Циганкова.Артем відіграв 73 хвилини, після чого був замінений на Крістіана Стуані, а на 78-й Крістіан Порту вийшов замість Віктора.

Найкращим гравцем матч був визнаний півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган (8.3), який відзначився голом.