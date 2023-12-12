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Ібрагімович: Я навіть намагаюся займатися акторством

Ексгравець розповів про своє майбутнє
Сьогодні 21:26 173 0
Ібрагімович: Я навіть намагаюся займатися акторством
#Златан Ібрагімович

Джерело - Piers Morgan Uncensored.

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович після завершення кар'єри не хоче бути коментатором.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Чи звик бути завжди на великій сцені з великим гамірним натовпом? Я вважаю, мені це не потрібно. Я грав протягом 25 років і робив це на очах у 90 000 людей. Я змушував їх свистіти, стрибати, ненавидіти мене та любити… У мене немає того "его", котре потребує уваги. Я пам’ятаю усе, що я робив на полі, тому я не шукаю якоїсь уваги чи визнання. Я не хочу бути коментатором, як роблять деякі ексгравці, котрі справді сумують за цією увагою. Я розумію їх: коли ти на полі, ти відчуваєш себе живим. Коли ти виходиш - ти відчуваєш цей адреналін, цю траву, ці дуелі, ти відчуваєш цей запал та атмосферу. Я досить емоційний гравець на полі, тому я перемикався з одного на інше, але зараз усе зовсім інакше. Я живу, якщо можна так сказати, нормальним життям.

"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича

Чим зараз займаюся? Я робив досить багато речей протягом цих трьох місяців, що робив і під час своєї кар’єри. Я маю свої колаборації, я займаюся різними проєктами. Я навіть намагаюся займатися акторством - я не сором’язливий і не боюся камери", - зазначив Ібрагімович.

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