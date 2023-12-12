Ібрагімович: Я навіть намагаюся займатися акторством

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович після завершення кар'єри не хоче бути коментатором.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Чи звик бути завжди на великій сцені з великим гамірним натовпом? Я вважаю, мені це не потрібно. Я грав протягом 25 років і робив це на очах у 90 000 людей. Я змушував їх свистіти, стрибати, ненавидіти мене та любити… У мене немає того "его", котре потребує уваги. Я пам’ятаю усе, що я робив на полі, тому я не шукаю якоїсь уваги чи визнання. Я не хочу бути коментатором, як роблять деякі ексгравці, котрі справді сумують за цією увагою. Я розумію їх: коли ти на полі, ти відчуваєш себе живим. Коли ти виходиш - ти відчуваєш цей адреналін, цю траву, ці дуелі, ти відчуваєш цей запал та атмосферу. Я досить емоційний гравець на полі, тому я перемикався з одного на інше, але зараз усе зовсім інакше. Я живу, якщо можна так сказати, нормальним життям.

"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича

Чим зараз займаюся? Я робив досить багато речей протягом цих трьох місяців, що робив і під час своєї кар’єри. Я маю свої колаборації, я займаюся різними проєктами. Я навіть намагаюся займатися акторством - я не сором’язливий і не боюся камери", - зазначив Ібрагімович.