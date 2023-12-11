Судаков подорожчав на 3 млн євро, Сікан та Шапаренко втратили у вартості

Лідером залишився захисник Шахтаря Микола Матвієнко

Джерело - Transfermarkt.

Визначилися оновлені вартості гравців Української Премʼєр-Ліги.

Про це повідомив портал Transfermarkt.

Лідером залишився захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який оцінюється у 20 мільйонів євро. Його партнер по команді Георгій Судаков подорожчав на 3 мільйони.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Микола Матвієнко (Шахтар) - 20 млн;

2. Георгій Судаков (Шахтар) - 18 млн (+3);

3. Артем Бондаренко (Шахтар) - 9 млн (-1);

4. Георгій Бущан (Динамо) - 7 млн;

5-8. Лассіна Траоре (Шахтар) - 6 млн (-1);

5-8. Віталій Буяльський (Динамо) - 6 млн;

5-8. Микола Шапаренко (Динамо) - 6 млн (-1);

5-8. Данило Сікан (Шахтар) - 6 млн (+2);

9-12. Олександр Зубков (Шахтар) - 5 млн;

9-12. Дмитро Різник (Шахтар) - 5 млн (+2);

9-12. Олександр Піхальонок (Дніпро-1) - 5 млн;

9-12. Валерій Бондар (Шахтар) - 5 млн

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