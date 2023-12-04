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Забарний - найкращий гравець Борнмута у матчі з Астон Віллою за версією вболівальників

Забарний набрав 42,5 % голосів
Сьогодні 11:40 185 0
Забарний - найкращий гравець Борнмута у матчі з Астон Віллою за версією вболівальників
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем Борнмута у матчі 14-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:2) за результатами голосування вболівальників став захисник Ілля Забарний.

Про це повідомляє пресслужба "вишень".

  Борнмут - Астон Вілла 2:2: огляд матчу АПЛ

Забарний набрав 42,5 % голосів та посів перше місце в опитуванні.

Українець провів на полі увесь матч.

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