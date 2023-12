Забарний - найкращий гравець Борнмута у матчі з Астон Віллою за версією вболівальників

Найкращим гравцем Борнмута у матчі 14-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:2) за результатами голосування вболівальників став захисник Ілля Забарний.

Про це повідомляє пресслужба "вишень".

Борнмут - Астон Вілла 2:2: огляд матчу АПЛ

Забарний набрав 42,5 % голосів та посів перше місце в опитуванні.

Українець провів на полі увесь матч.

Colossal at the back 👏



Illia Zabarnyi is our @Dafabet Man of the Match for #BOUAVL 🇺🇦 https://t.co/oz4KSkC934 pic.twitter.com/m6QXqUDdyl