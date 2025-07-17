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Жіноча збірна України 3х3 дізналась суперників на чемпіонаті Європи-2025

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 18:29
Жіноча збірна України 3х3 дізналась суперників на чемпіонаті Європи-2025
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників по груповому етапу чемпіонату Європи 2025.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Українки на груповому етапі зіграють у групі В разом зі збірними Франції та Азербайджану. До чвертьфіналу вийдуть дві кращі команди групи (команди групи В зіграють в чвертьфіналі з командами групи D).

Матчі групового раунду Україна зіграє 5 вересня – о 16:25 проведе матч з Францією, а о 19:25 проти Азербайджану. Матч в нашій групі між Францією та Азербайджаном запланований на 12:55.

Жіноча збірна України втретє поспіль і ввосьме в своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. Турнір пройде з 5 по 7 вересня у Капенгагені, Данія

Чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3. Жінки

  • Група А: Нідерланди, Австрія, Литва
  • Група В: Франція, Україна, Азербайджан
  • Група С: Іспанія, Угорщина, Великобританія
  • Група D: Німеччина, Польща, Данія

Нагадаємо, у червні наша команда в складі Міріам Уро-Ніле, Дарії Дубнюк, Тетяни Юркевічус та Анжеліки Ляшко здобула путівку на чемпіонат Європи-2025, ставши другою в своїй групі і у вирішальному матчі обігравши Латвію 15:14.

Чемпіонат Європи Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

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