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Челсі з Мудриком переграв Брайтон, Борнмут із Забарним не втримав перемогу над Астон Віллою: результати матчів АПЛ

Результати матчів 14-го туру АПЛ
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Челсі з Мудриком переграв Брайтон, Борнмут із Забарним не втримав перемогу над Астон Віллою: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го грудня, відбулося 4 матчі в межах 14-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
14 тур, 3 грудня

Вест Гем - Крістал Пелес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Кудус, 1:1 - 53 Едуард

Борнмут - Астон Вілла 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Семеніо, 1:1 - 20 Бейлі, 2:1 - 52 Соланке, 2:2 - 90 Воткінс

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч.

Ліверпуль - Фулгем 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 20 Александр-Арнольд, 1:1 - 24 Вілсон, 2:1 - 38 Мак Аллістер, 2:2 - 45+3 Тете, 2:3 - 80 Де Кордова 3:3 - 87 Ендо, 4:3 - 88 Александр-Арнольд

Челсі - Брайтон 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Фернандес, 2:0 - 21 Колвілл, 2:1 - 43 Буонанотте, 3:1 - 65 Фернсндес (пен), 3:2 - 90+2 Педро

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і був замінений на 81-й хвилині. За цей час українець зміг заробити пенальті.

Сьогодні відбудеться ще один матч в АПЛ:

18:30 Манчестер Сіті - Тоттенгем

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