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Перед матчем Нант - Ніцца вбили лідера ультрас

Сьогодні 12:39 202 0
Перед матчем Нант - Ніцца вбили лідера ультрас
#Нант, #Ніцца

Джерело - UA-футбол.

Матч 14-го туру французької Ліги 1 Нант - Ніцца завершився не лише перемогою господарів (1:0), а й трагедією.

Про це повідомляє L'Équipe.

Прокуратура Нанта у пресрелізі повідомила, що кілька автобусів, які перевозили вболівальників Ніцци були атаковані фанатами Нанта. Під час цих подій 31-річний чоловік, лідер руху ультрас канарок, отримав поранення в спину, швидше за все, холодною зброєю.

Постраждалому надали медичну допомогу, а вже після гри стало відомо, що він помер. Є припущення, що нападником міг бути водій одного з автобусів. За повідомленнями Ouest France, злочинець спочатку втік, а потім з'явився у поліції. Сьогодні продовжуються допити свідків та розслідування справи.

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