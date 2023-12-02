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Гвардіола: Такі люди, як Постекоглу, роблять футбол краще

Сьогодні 11:49 211 0
Гвардіола: Такі люди, як Постекоглу, роблять футбол краще
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем, #Енджі Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола похвалив свого колегу з Тоттенгема Енджа Постекоглу.

Про це іспанець розповів напередодні очного матчу в АПЛ.

  Манчестер Сіті - Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ

"Те, що він раніше зробив у Японії, і, звісно, в Глазго з Селтіком, а тепер і зі "шпорами"... Я вважаю, що такі люди, як Ендж, роблять футбол краще. Я багато разів казав, що я не лише тренер, а і глядач. Мені дуже подобається, як вони грають, який у них підхід, і всі фанати Тоттенгема та англійські вболівальники бачать, в якому вони в порядку", – сказав Гвардіола.

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