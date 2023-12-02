Гвардіола: Такі люди, як Постекоглу, роблять футбол краще

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола похвалив свого колегу з Тоттенгема Енджа Постекоглу.
Про це іспанець розповів напередодні очного матчу в АПЛ.
Манчестер Сіті - Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ
"Те, що він раніше зробив у Японії, і, звісно, в Глазго з Селтіком, а тепер і зі "шпорами"... Я вважаю, що такі люди, як Ендж, роблять футбол краще. Я багато разів казав, що я не лише тренер, а і глядач. Мені дуже подобається, як вони грають, який у них підхід, і всі фанати Тоттенгема та англійські вболівальники бачать, в якому вони в порядку", – сказав Гвардіола.
PEP 💬 What he [Ange Postecoglou] has done in the past in Japan and of course in Glasgow with Celtic and now Spurs, I think he makes football a better place, people like Ange. I’ve said many times that I am a manager but also a spectator, I enjoy a lot the way they play, the… pic.twitter.com/Rm1vrgMbPv— Manchester City (@ManCity) December 1, 2023
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