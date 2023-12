Гвардіола: Такі люди, як Постекоглу, роблять футбол краще

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола похвалив свого колегу з Тоттенгема Енджа Постекоглу.

Про це іспанець розповів напередодні очного матчу в АПЛ.

Манчестер Сіті - Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ

PEP 💬 What he [Ange Postecoglou] has done in the past in Japan and of course in Glasgow with Celtic and now Spurs, I think he makes football a better place, people like Ange. I’ve said many times that I am a manager but also a spectator, I enjoy a lot the way they play, the… pic.twitter.com/Rm1vrgMbPv