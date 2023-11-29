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Тен Гаг: Мені дуже приємно, що ви бачите стиль цієї команди

Вчора 23:05 218 0
Тен Гаг: Мені дуже приємно, що ви бачите стиль цієї команди
Фото: Getty Images
#Галатасарай, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - BBC.

Манчестер Юнайтед показав хорошу гру в матчі з Галатасараєм у Лізі чемпіонів (3:3).

Про це розповів головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг.

"Ми повинні були взяти три очки, це зрозуміло. Ми робили це в інших іграх. Я був задоволений тим, як ми грали, але водночас я повинен критикувати команду, тому що захист був недостатньо хорошим. Коли ми ведемо 3:1, то не можемо дозволяти собі такі помилки.

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Мені дуже приємно, що ви бачите стиль цієї команди – ініціативний, динамічний і сміливий. Я був задоволений грою, тому що ми створили так багато моментів, але водночас ми повинні були виграти цю гру.

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Хто винен в таких результатах виїзних матчів? Це завжди я. Я відповідаю за це. Ми знаємо, що ми беремо участь у проєкті. Ми вдосконалюємось. Ми рухаємося в правильному напрямку, тому я знаю, що ми досягнемо успіху в довгостроковій перспективі, але якщо ви хочете залишитися в Лізі чемпіонів, вам потрібно вигравати", - сказав тен Гаг.

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