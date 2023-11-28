Шевчук: Кварцяний – це бог футболу у Волинській області

Колишній віцепрезидент Вереса В'ячеслав Шевчук пояснив, чому не підтримав екстренера Волині Віталія Кварцяного на виборах президента Асоціації футболу Волині.

Про це він розповів у коментарі Брутальному Футболу.

"Я поважаю Віталія Володимира Кварцяного. Якщо ми говоримо Волинь, Луцьк, то ти розумієш, що це "Кварцяний".

Кварцяний, скажу так, це - бог футболу у Волинській області. Всі знають Кварцяного, що він зробив для "Волині". В 1989 році він став чемпіоном СРСР в Другій лізі - я повністю той склад памʼятаю. Коли в Луцьку зустрічаюся з ексгравцями, я з деякими навіть дружу - вони для мене були легенди.

Я досі памʼятаю, як вони розминалися. Той же Андрій Федецький, батько Артема Федецького. Памʼятаю, як він виходив з автобуса. Дикий, Філонюк, Слука, Антонюк - багато там. Я всіх гравців памʼятаю і всіх знаю, як вони навіть поводили себе.

Я вам сказав, що Кварцяний зробив раніше, так? На цю мить я не знаю, що відбувається. Можливо, я знаю і бачу, що відбувається, що потрібні якісь зміни.

Ви знаєте, що я не підтримував Кварцяного зараз, коли вибори відбувалися у Волинській області. Я зовсім ніякого голосу не мав, але я його не підтримував. Тому що, дивіться: на ці вибори, що мій хороший друг Віктор Мацюк, який йшов від Ковельської громади, який балотувався туди, його навіть не допустили до виборів.

Як все відбувалося: коли ці вибори півтора місяця назад відбувалися, подзвонив мені Мацюк і питається: "Слав, як ти думаєш, якщо я піду балотуватися на президента асоціації Волинської області?". "Ну, чудово, класно. Ти вже маєш чудовий досвід, працював у "Волині", ти - ексгравець "Волині", "Шахтаря". Ти заслуговуєш".

Він працював у "Волині-2", зараз в "Ковелі" працює, там хороша академія розвивається. В Луцьку зараз практично тяжко з дитячо-юнацьким футболом.

Його підтримали громади, його підтримали волинські молоді гравці, ексфутболісти збірної України - Михалик, Федецький, в тому числі і я підтримав, тому що людина в футболі живе.

Але я кажу: "Але ти перед цим повинен зустрітися з Кварцяним і переговорити, і сказати".

І ця зустріч відбулася. Я якраз був у Луцьку і Вітя попросив мене: "Ти можеш, Слава, також бути на зустрічі?". Кварцяний, коли почув, що я на зустрічі - ми зустрілися, переговорили.

І я почав свій короткий спіч: я сказав свою думку, що "я вас поважаю" - те, що я вам сказав. У мене є повага. "Ось, Віктор Мацюк хоче також податися, свою кандидатуру, щоб стати на цю посаду. Можливо, ви будете почесними президентом, як ви думаєте цю ситуацію?".

Ну, далі я не буду розказувати, ви можете це Віталія Володимировича запитати. В мене крапка. У Волині - заслон. В кожній області в Україні - заслон. Наприклад, також: десять днів тому, два тижні назад також розмовляв з президентом асоціації Запорізької області. Межейко Віктор Іванович.

Я відверто запитав: "Вікторе Івановичу, ви не хочете передати пост вже пост для молодих людей, а ви, як почесна людина?". А він сказав: "Буде мій помічник". Можливо, в других областях так само відбувається. Повірте мені, - сказав Шевчук.